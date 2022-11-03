距離年底投票還有23天，台北市長候選人的選情備受矚目。今（3）日國民黨台北市長候選人蔣萬安在臉書上表示，文山區，很多人第一個想到的就是動物園，特別是五、六年級生非常熟悉的「快樂天堂」。蔣萬安也強調，「這首歌就是為了紀念當年動物園從圓山搬到木柵」，引發討論。

蔣萬安在臉書上PO出一篇「文山區行腳」的文章表示，今天來回顧「萬安作伙行 台北百面贏」在「文山區」的一天，文山區，很多人第一個想到的就是動物園，特別是五、六年級生非常熟悉的「#快樂天堂」，這首歌就是為了紀念當年動物園從圓山搬到木柵。蔣萬安也回憶，當他在政大唸書的四年，時常和同學們在貓空山上喝茶、聊天、吃熱炒，當年的青春回憶到現在還是非常清晰，每每來到文山，都讓他感到非常溫暖。

蔣萬安說，文山也擁有豐厚的信仰傳統，尪公信仰更在雙北各地流傳，蔣萬安也來到景美集應廟為整個大台北祈福求平安。除了動物園、貓纜之外，文山也是茶文化基地，蔣萬安來到正大茶園與當地業者討論未來觀光復甦的政策方向。蔣萬安最後說，「文山不僅是台北的世外桃源，也是台北珍貴的資產，我們要更有計畫地讓文山的觀光產業繼續發揚光大」。