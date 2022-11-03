這起重大車禍發生在澎湖203縣道，地點就是陳光復競選總部前方。（民眾提供）

澎湖馬公東衛電信塔前的三叉路，3日晚間7時許發生一起重大車禍，一名外送員騎機車在陳光復競選總部前迴轉時，遭後方一輛白色自小客車攔腰撞上，外送員的小腿當場斷裂，頭部撕裂傷，意識相當模糊，送往三總澎湖分院急救中。肇事駕駛雖有下車察看，但隨即逃逸無蹤，不過警網隨後將其抓到，已帶回東衛派出所偵訊中。

車禍地點就發生在澎湖203縣道馬公往東衛的方向，晚間7時許正值下班尖峰時，一輛Uber eats機車行經東衛電信鐵塔，騎士欲在此迴轉時，遭一輛自小客車攔腰撞上，撞擊力道之大將人車撞飛10多公尺遠，據現場目擊者表示，自小客車駕駛先下車察看，見狀況不妙立即逃逸，隨後有人趕緊通報警方與119救護車趕到現場處理。

由於傷者十分嚴重，趴在地上一動也不動，消防員初步研判有頭部撕裂傷、左小腿開放性骨折，傷者意識模糊，送往三軍總醫院澎湖分院急救。現場有民眾懷疑，發生車禍的外送員，極有可能送餐到陳光復競選總部，才會在此處迴轉，不過截至發稿為止，此消息還未得到證實。