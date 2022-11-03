林欽榮到大林煉油廠開說明會，表示事發現場仍有多處管線系統、設備需做科技檢測，包含管理、制度、執行等面向仍須進一步檢討，故維持勒令停工。（高雄市政府提供／崔正綱高雄傳真）

中油公司總經理方振仁與大林煉油廠長廖本源，為中油發生的爆炸事故鞠躬道歉。（高雄市政府提供／崔正綱高雄傳真）

高雄中油大林第三重油加氫脫硫工場上月底爆炸，今日中油提交調查報告，副市長林欽榮也到事發現場勘查，林欽榮表示，事故地點管線系統仍需檢測，維持勒令停工，並責請中油委請第三方公正專業機構協助，高市府也會組成多局處專案小組及專家共同審查，確認改善以及安全無虞後，才依法准予復工。

27日中油大林煉油廠爆炸，今日中油總經理方振仁鞠躬道歉表示，此次爆炸發生為燃燒塔的排放管出現裂口，氫氣等氣體從裂口外洩並起火，裂口形成原因必須從管線本身要去取樣，經過化驗後才能確定。

方振仁表示，出問題的管線為低壓管線，並無在工廠的大修管理內，在管理上仍有不足，後續將對此改進。

方振仁強調，會遵照市府指示辦理，並承諾中油公司全廠會做一個工安總體檢，不只是第三重油脫硫工場，讓市民、員工安心才會申請復工，再請市府專家團隊一起檢視。

林欽榮指出，事故地點仍有多處管線系統、設備需做科技檢測，包含管理、制度、執行等面向仍須進一步檢討，故維持勒令停工；並責請中油公司委請第三方公正專業機構協助釐清、分析管線破損原因，以具體改善措施及行動方案，再度提送調查報告，才可申請復工。

最後，由勞工局、環保局、經發局、消防局、工務局等機關代表組成專案小組，且邀請專家學者及火調專家參與審查。經過專案小組審查確認缺失改善完成及安全無虞後，大林煉油廠始得依法、依程序准予復工。

此外，林欽榮要求中油公司應敦親睦鄰，適時提供本案最新進度，讓周圍6里民眾安心。