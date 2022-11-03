DPP用嘴巴拚外交？針對大阪世界博覽會將在2025年舉辦，我國卻不能以國家身分參展，只能以玉山數位科技株式會社企業名義參加，甚至還被日方要求館內不能出現任何與台灣、Formosa相關的文字和圖樣，國民黨立委鄭麗文痛批，如此明顯的矮化，增加台灣能見度的效果大打折扣，外交部為何不願對外回應？甚至行政院長蘇貞昌還說「很多事情不可能一步到位」、「因為中國的打壓」，讓她大罵厚臉皮、看破手腳。

「真的確定是台日友情50週年？」鄭麗文今(3日)在臉書發文直批，蔡EE不是聲稱台日關係進入史上最友好新紀元嗎？怎麼現在不僅連台灣兩字不能用，經濟部還要大撒幣分4年編列20億預算，去日本成立不具我國代表性的公司？這樣的預算DPP好意思伸手要？真把百姓當盤子、冤大頭？

而國貿局長解釋，因為台灣不是國際展覽局（BIE）會員國，無法以國家或國際組織名稱主動參展，所以才以企業名義參加。但鄭麗文質疑，縱使面臨外交困境，兩岸關係不明朗，但現在明明離大阪世博還有2年的時間，為什麼不積極向日本爭取讓我國在國際場域上亮相？外交部的功能在哪裡？為何不願對外回應？

更別說正值馬政府時期舉辦的2010年上海世博會，我國雖然不是國際展覽局會員國，卻依然能申請設立台灣館，且巨型玻璃天燈的建築外觀極具本土文化特色，館內還能以螢幕播放山水風貌與人文地景，「不僅如此當時營運還全權由企業募款，政府零出資！」

鄭麗文指出，但在蔡政府執政後，我國在國際上處境愈發艱難，地位不進反退，現在想參展2025的大阪世博會還要用民脂民膏砸出入場券，展場不能有「台灣」二字，連圖案或天燈等文化意象都不能展現，增加台灣能見度的效果大打折扣！

鄭麗文痛批，蘇貞昌又在厚臉皮地扯「很多事情不可能一步到位」、「因為中國的打壓，許多用國家名義參與的機會都被嚴重限縮」，所以DPP執政6年都是用嘴巴拚外交嗎？「貴黨最愛歡慶友好50年挺台灣又只是大內宣？台灣消失在世博會上DPP都不用積極爭取？叫都不敢叫ㄟ！怎麼不敢了呢？只會千篇一律怪大陸打壓？」

「別再說台灣有事就是日本有事！台海有事難道日本會協防台灣？」鄭麗文直言，連世博都被消失，DPP再次被看破手腳，別再欺騙大眾了！她文末並標註「協尋駐日代表謝長廷」。