日本偶像女團「NMB48」24歲前成員松岡知穗，之前才爆出未成年時，和戲劇男神綾野剛發生關係，現又傳出不倫已婚企業家，且還毫無遮掩大方約會，讓正宮得知後都相當震驚。

松岡知穗5月上東谷義和YouTube直播時，坦承目前有交往對象，據《週刊女性》報導，對方是一名40多歲的已婚企業家，而她也明知男方有妻兒，仍不避諱大談不倫戀，同遊大阪時也沒戴口罩、帽子遮掩，還主動牽手，甚至途中到可住宿的SPA中心休息。

此外，兩人不僅在國內約會，還飛往美國、杜拜等地玩樂，且費用全都由男方負責，據悉，這名企業家為松岡知穗花了不少錢，而正宮最近得知老公出軌也相當震驚，身心受到打擊、相當憔悴。

今年5月東谷義和爆料，7年前跟綾野剛在大阪聚會，友人帶來當時僅17歲的松岡知穗作陪，沒想到綾野剛不斷慫恿她喝酒，散攤後還牽著女方走，雖然東谷義和當下有以對方「未成年」阻止，但綾野剛還是把她帶回下榻的飯店過夜。

而松岡知穗也在直播認了有這件事，並表示綾野剛主動來聯絡，要她如果被問起這件事，要說當時已經18歲，還要求她將當時LINE對話刪除，並暗示要用金錢解決。