九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人的選情備受矚目，尤其台北選戰更是進入白熱化階段。，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（3）日在臉書上分享台北市長柯文哲曾對轉型正義所說的三大原則，更強調「順序要對」這4個字要注意，引發討論。

黃珊珊在臉書上表示，之前柯文哲曾和前波蘭總統華勒沙討論過「轉型正義」，華勒沙和他說了「三大原則」，分別為「解決現在的問題」、「避免以後再發生」、「追究過去的責任」，同時更強調，「請注意，順、序、要、對」，黃珊珊分享，之前柯文哲說「有轉型正義失敗都是因為，一開始就把『追究過去責任』放在第一位，然後問題都沒有解決、陷入紛爭。這也目前我們在台灣做的轉型正義，所犯的最大錯誤。所以我後來就用比較誠懇的態度，北流北藝大巨蛋，一個一個清、一個一個弄完」。

黃珊珊最後也拜託各位民眾，「理性去說服你周邊的人：投給黃珊珊不是為了黃珊珊，是為了自己，我們要留下一個更好的台灣給下一代，謝謝大家！」