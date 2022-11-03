已停運的香港網媒立場新聞被控涉嫌發布煽動性文章之案件，在香港的區域法院續審，控方呈上網友在立場新聞社群平台上的留言截圖，指部分貼文具鼓動性質，辯方則指，立場新聞無篩選留言者及內容。辯方還質疑警方篩選文章的準則，指警員根據涉案人物挑選所謂煽動性的文章。

香港電台報導，負責在立場新聞網站擷取證據的香港國安處警員繼續作供，他在庭上讀出立場新聞社群平台發佈的貼文留言，指當中包括辱罵警員、呼籲群眾在初選中票投本土派、表達對管治或司法系統的失望或不忿、支持港獨、向流亡海外人士表示支持等言論。

辯方盤問時表示，立場新聞社群平台也保存了警方記者會、政府官員記者會、立法會辯論等直播片段，國安處警員則表示，沒有刻意搜尋和觀看，但同意用戶可以透過重點字眼搜尋資料。

辯方又問警員，有否做其他類型資料的保存，例如羅冠聰被官員批評，和瀏覽其他媒體就同一事件的報導。作供警員表示，與案無關的事不會做，以及無收到上級就此方面的指示。

辯方質疑警方篩選的準則，因紀錄顯示警員收到指示前，曾在立場網站的搜尋欄，輸入羅冠聰和陳沛敏等字眼，他先前已做過大量搜尋工作，而且是根據涉案人物挑選所謂煽動性的文章，而非完全按照指示行事；作供警員對此否認，又重申無指示就不會做。辯方要求將包含指示詳情的三封電郵列為呈堂證物，控方不反對，但要求先遮蔽敏感內容。

案中3名被告，包括立場新聞母公司「Best Pencil HK Limited」、前總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐，他們被控於前年7月7日至去年12月29日期間，串謀發布煽動刊物，意圖引起對大陸中央、香港特區政府及香港司法的憎恨及藐視、煽動他人使用暴力及不守法等。