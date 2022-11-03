國民黨台北市議員候選人高揚凱向泛藍支持者喊話，您的這一票不僅可以讓國民黨「席次極大化」，也有望讓大安文山區8席正藍軍都上，締造「八仙過海」。（高揚凱提供／張立勳台北傳真）

國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱5月通過黨內初選，是國民黨正式提名的「正藍軍」，在參選爆炸的大安、文山區為了讓國民黨能多拚1席，高揚凱不僅發揮綿密的論述砲火，化身「戰鬥凱」發表超過100篇時事評論，強調「以理服人」，讓民進黨塔綠班難以招架「虛累累」；更因為是真正出身文山的「在地囝仔」，前總統馬英九的「老厝邊」，政見牛肉皆命中地方所需，地方迭有佳評。高揚凱籲請大安、文山區鄉親採取「理性投票策略」，優先搶救最關鍵的高揚凱，就能讓國民黨八仙過海、八席全上，不要讓上屆的「前議員歐陽龍遺憾」重演，力挺最有戰力的在地新人順利過關，才符合在地鄉親的利益。

高揚凱表示，市議員投票方式與立委不同，不僅是多席次的複數選制，更因為他黨來勢洶洶而充滿變數。國民黨在大安、文山區現任加新人共提名8席市議員候選人，高揚凱新人參選，在沒有現任資源與「師父提攜」的先天優勢下，高揚凱處於「當選邊緣」，面臨艱困苦戰與危機，急須鄉親的「一票之助」。

高揚凱向泛藍支持者喊話，您的這一票不僅可以讓國民黨「席次極大化」，也有望讓大安文山區8席正藍軍都上，締造「八仙過海」；更重要的，是讓國民黨市議員「衝出席次最大化」，協助未來的市長蔣萬安更有力的面對擅長議會杯葛的民進黨，讓執政之路順暢、充分施展政治抱負，為台北市民推動大建設，重新擦亮首都的榮光。

高揚凱進一步指出，自己近半年與民進黨台北市長候選人陳時中不斷戰鬥，直球對決「成績斐然」。無論是「幹話王撲克牌」直擊陳時中「防疫走鐘」的痛腳，或在政論節目及社群媒體上有所本的針砭時事與揭弊，民進黨早以鎖定高揚凱為重點「關切」對象，在社群媒體上更屢屢遭遇「封鎖限流」的言論封殺，讓已經身處當選邊緣的高揚凱選情更加緊張。

面對民進黨鋪天蓋地的攻擊，高揚凱籲請大安、文山區的市民朋友冷靜思考如何讓您手中的一票「發揮最大價值」，與其創造一個「票數最大化」的明星議員，但個人票數再高也只能得一席，不如優先搶救當選邊緣的新人，讓國民黨在市議會多添一席新秀戰將，所以如何讓手上的一張選票發揮最大價值？其實答案再清楚不過了！