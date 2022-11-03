2022年秋鬥主「逆風而行、反思民主」機車大隊遊行3日上午抵達桃園市議會，在地社運團體參與聲援。(蔡依珍攝)

2022年秋鬥主「逆風而行、反思民主」機車大隊遊行3日上午抵達桃園市議會，在地社運團體參與聲援。(蔡依珍攝)

2022年秋鬥主訴求「逆風而行、反思民主」機車大隊遊行3日上午抵達桃園市議會，在地社運團體參與聲援，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，過去以為國民黨不倒台灣不會好，豈料民進黨執政變成什麼都沒有，踐踏人權、破壞土地，強調秋鬥是台灣指標，人民才是頭家，雖然藻礁公投不同意居多，但藻礁沒有輸，他覺得港區變動大，仍有機會改變。

台南反南鐵東移自救會長陳致曉也痛批市長鄭文燦選前高喊反航空城，選後換名繼續徵收破壞綠地，如今大園一代只剩廢墟和土地買賣廣告，民進黨髮夾彎、雙標、昨是今非不斷上演，把抗中保台當黑箱的遮羞布，呼籲一起打倒威權和黨國。

工殤協會劉念雲則認為，過去社運團體總找候選人簽支票，但當他們當選後，缺乏把他們拉下來取而代之的魄力，導致選民只能在爛蘋果中選一個，狀況甚至比過去更糟，因此候選人除了搬出好的勞工政見，新政治人物更該有別過去，要能分享權力，讓入廟問政的政治人物不再換了位置換腦袋。

曾任秋鬥發言人的民眾黨桃園市長候選人賴香伶也聲援，雖然自己已經不在社運第一線，但社運是啟蒙滋養她的團體，不能忘本。她說桃園在政黨輪替下每況愈下，證明美好願景難在政黨政治中實現，秋鬥逆風而走非常辛苦，尤其在民進黨網軍治國下，大家講話自我設限，投身參政希望導正民主發展，改變民進黨政商勾結治理台灣的現況。

賴香伶也提到，雖然民眾黨是一個新的政黨，但有許多年輕素人參政，理念跟社運同行，在藍綠之外有政黨可以共同承擔社運香火，她希望建立透明開放的政府，在議會也做到真正的監督，直指桃園在民進8年執政下，房價直漲、航空城正燒炒地皮、工業區大火不斷，要有新政黨進入議會發揮有效監督，期待市民看清，讓桃園升格真正變好，跳脫藍綠執政框架。

賴香伶說，她擔任市長會建立開放的政府平台，資訊的揭露、市民的知情權都透明化，並讓審議民主在桃園生根發芽，第一次可能很難做到，但有議會一起推動，會讓桃園從此不一樣，呼籲1126要讓新政治力量抗衡不平等的政商關係。