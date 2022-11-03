「不老男神」男星林志穎7月發生自撞車禍，治療期間長時間臥病在床肌肉流失，讓他暴瘦10公斤，出院返家休養，也令粉絲很好奇他的狀況；林志穎在10月生日露面後，今（3日）他在IG分享與愛妻陳若儀浪漫小約會的畫面，陳若儀自車禍後也都陪在他身邊。

林志穎在車禍後救回一命，從醫院返家休養後鮮少露面，今日他在IG限時動態上傳晴天白雲的畫面，愜意地表示，「好天氣曬曬太陽走一走」；過不久妻子陳若儀也同樣在IG發文，甜蜜自曝與林志穎約會，「今天中午跟老公頂樓曬曬太陽，吸收維他命D」。

林志穎和陳若儀分享曬太陽走走的畫面。（圖／摘自林志穎IG、摘自陳若儀IG）

陳若儀從林志穎發生車禍事故後，不離不棄守護在他身邊，也一打三照顧好3個兒子，讓許多網友都大讚她是好老婆；儘管林志穎沒有露面，但粉絲從中得知他已經能健康行走都很開心，「看到你越來越健康就好，不管多久我們都會等你回來」、「早日康復」、「真幸福，恩愛的甜蜜小約會，好羨慕」、「加油，現在只能看你廣告等你回來了」。

其實林志穎在經歷7月重大車禍後，10月與家人慶祝48歲生日時，許下生日願望「平安就好，一切都是浮雲，沒有什麼比活著還重要」；而林志穎在車禍後，傳出暴瘦10公斤，直到近期身體休養與飲食調理，體重已慢慢恢復正常。