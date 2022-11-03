故宮3件破損瓷器中，被人為因素打破的「清乾隆青花花卉盤」，3日故宮公布行政懲處結果，依情節輕重，懲處2位職員，1人因執行公務疏失，致文物有重大毀損，核予記一大過處分。另1人則核予申誠2次處分。
據故宮指出，因故宮瓷器的數位化趕在12月底前要完成，兩位瓷器科人員於5月19日整理文物時，在盒內尚有文物情形下，未確實扣上盒子繫帶，致疏失而有文物毀損情事，兩人分別依疏失嚴重程度予以懲處。
故宮3件破損瓷器中，被人為因素打破的「清乾隆青花花卉盤」，3日故宮公布行政懲處結果，依情節輕重，懲處2位職員，1人因執行公務疏失，致文物有重大毀損，核予記一大過處分。另1人則核予申誠2次處分。
據故宮指出，因故宮瓷器的數位化趕在12月底前要完成，兩位瓷器科人員於5月19日整理文物時，在盒內尚有文物情形下，未確實扣上盒子繫帶，致疏失而有文物毀損情事，兩人分別依疏失嚴重程度予以懲處。
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