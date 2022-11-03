雲林縣台灣咖啡節20周年PARTY熱鬧登場，結合元宇宙打造最潮咖啡慶典。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台灣咖啡節20周年PARTY熱鬧登場，結合元宇宙打造最潮咖啡慶典。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2022台灣咖啡節」上個月29日在雲林縣古坑鄉華山國小盛大開幕，第1周10月29、30日在古坑華山國小舉行，第2周11月5、6日移至古坑綠色隧道，連續2周末快閃，邀請民眾到古坑喝咖啡、聽音樂、賞夜景，見證台灣咖啡節走過20年，從地方到全台再邁向國際的歷史時刻，象徵台灣咖啡的時代傳承與進步。

「2022台灣咖啡節」由雲林縣長張麗善與副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、古坑咖啡耆老陳守宜、UCC台灣總經理崛江昌平、縣議員賴明源、黃美瑤、古坑鄉長沈勝騰、雲林縣農會總幹事簡明欽、古坑鄉農會總幹事袁志謙及古坑咖啡產業代表等人，共同啟動為期2周的咖啡慶典。

張麗善指出，台灣咖啡節自2003年開始舉辦，今年屆滿20周年別具象徵意義，特別結合多種元素打造最潮的咖啡節慶典，連續2個周末的歡慶PARTY，不僅開放星空咖啡市集與夜間音樂會，更首度與UCC、乖乖等品牌共同推出聯名商品，連國內外知名元宇宙IP也參與進來，一起推薦台灣好咖啡，各種咖啡零嘴點心、咖啡飲品、咖啡料理以及元宇宙期間限定限量的聯名商品，都可以來雲林1次收集。

張麗善說，台灣咖啡原鄉就是古坑鄉，雲林縣內的咖啡農不只種植技術佳，烘培技術更是一級棒，不論是日曬、水洗或蜜處理，透過產銷班及咖啡耆老不斷研發，推出更好更棒的咖啡跟大家分享，歡迎全台各地好朋友蒞臨雲林縣，不只品嘗最好喝的咖啡，還可以賞夜景、聽音樂，感受雲林獨特的魅力。

謝淑亞表示，非常開心台灣咖啡節邁入第20年，從她發現這1顆魔豆開始，這顆魔豆就一直展現它的魔力，故鄉從來就不缺乏美，尤其在張麗善縣長帶領之下，這顆魔豆不只帶動農特產及觀光休閒產業發展，現在又再加上web3.0，不只在國內飄香，透過咖啡業者持續不斷的努力，也將在國際擁有一席之地。

縣農業處長魏勝德指出，今年台灣咖啡節是全台首度品牌大聯名以及結合web3.0落地應用的節慶活動，現場不只有國內外知名NFT如無聊猿（BAYC）、Demi-human、Lion DAO、Biboverse、Azuki、Cool Cats前來站台聯名與展出，一起推薦台灣咖啡，活動首日的晚間音樂PARTY免費空投咖啡節20周年紀念NFT，讓民眾共同參與首次咖啡元宇宙活動。

活動現場超過30個品牌發售咖啡相關食品、伴手禮、野餐體驗與咖啡節限量聯名商品，民眾可以一次搜羅蜂蜜咖啡口味乖乖、UCC雲林古坑藝伎咖啡、星座咖啡和爆米花、柚香咖啡等，還可以體驗咖啡烘豆手沖、咖啡野餐，或可以來點小微醺，品嘗在地咖啡酒。現場有一連串的活動，從白天嗨到晚上，展現古坑咖啡的好品質，更要讓民眾愛上台灣咖啡，一起慶祝意義非凡的20周年，體驗史上最潮台灣咖啡節。

2022台灣咖啡節主場活動第1周10月29、30日在古坑華山國小舉行，第2周11月5、6日移至古坑綠色隧道，連續2周末快閃，請咖啡迷們把握時間，安排1趟雲林咖啡之旅。