年底選舉將至，屏東縣長選情白熱化，羅智強3日第7度南下輔選，與國民黨候選人蘇清泉從台鐵新左營站搭火車到屏東站，體驗高屏通勤族的辛勞。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

年底選舉將至，屏東縣長選情白熱化，羅智強3日第7度南下輔選，與國民黨候選人蘇清泉從台鐵新左營站搭火車到屏東站，體驗高屏通勤族的辛勞，蘇清泉稱，屏東火車站高架化他出力不少，已經把屏東縣的任督二脈打通，他有信心讓屏東縣變得更好。

蘇清泉指出，他3日一早在屏北搭吉普車掃街，晚間趕到台鐵新左營站與羅智強一同搭火車回屏東，體驗每天往返高屏2地上班上課通勤族的辛勞，也讓他想起以前在讀雄中的時光，而看著鐵路高架化，不免想起一些往事。

蘇清泉說，現今的火車站高架，是由他與王進士、簡太郎等人爭取經建會全額補助建成的，光站體就斥資22億多，沿線的高架化又另外花了很多錢，但這一切都很值得，鐵路高架化後把屏東縣的二督二脈都打通了。

他說，屏東的發展往後會更美好，若他順利當選，會立即啟動都市計畫跟通盤檢討，屏東縣的發展更指日可待。他說，這趟火車通勤之旅，讓他體悟到，屏東人不應該被漠視，屏東要有自己的產業，他會引進精密工業，讓屏東人在屏東上班，屏東賺錢。

他強調，高雄的精密工業很缺乏土地，而屏東不缺水不缺電不缺土地，待各鄉鎮都市計畫通盤檢討發動後，他就會把台糖、公家地納進來發展精密園區，他已經向台積電招招手，請他們來屏東設廠，屏東光是水資源就可以協助很多，屏東人不能再當二等公民了。

羅智強說，清廉、勤政、愛鄉土，曾經是民進黨的信念，他曾有一段時間很支持民進黨，在他們首次政黨輪替之前，民進黨對民主貢獻很多，而今這個信念在屏東是由誰來繼承呢？就是蘇清泉，蘇清泉的親和力已超越藍綠。