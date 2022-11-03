林佳龍透過視訊爭取板橋鄉親支持。（王揚傑攝）

蘇貞昌出席林佳龍板橋區競總成立大會。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍板橋區競選總部今（3日）晚在板橋第一運動場舉行成立晚會，經濟部長王美花、立委張宏路、羅致政等人到場助講，由於林佳龍仍在確診隔離期間，故現場以視訊向支持者們拜票，行政院長蘇貞昌壓軸上台致詞，稱讚林佳龍的長處是善於規畫，有點子、有創意，能帶給新北市改變，拜託鄉親給林佳龍一個機會，讓新北大翻新。

林佳龍透過視訊向板橋鄉親報告，這一周因為他確診隔離，很多分身的站出來，包括議員、立委和民進黨許多民主前輩，幫他車隊掃街、站路口和到市場拜票，效果非常好，支持者都非常熱情，大家一起拚，讓新北大翻新。

林佳龍競選總部在台上立了1個林佳龍的人形立牌，蘇貞昌上台時笑說，他一輩子幫人助選、助講，候選人卻是人形立牌，這還是他頭一次的人生新經驗。

蘇貞昌表示，林佳龍行政經驗豐富，有完整歷練，又有國際觀，他的長處在於規畫，有點子、有創意，規畫能力強，執行勇於創新，所以蔡英文總統特別指定徵召林佳龍，到人口最多400萬的新北市來拚，大家要給他一個機會，支持他當選新北市長。

在中央政績說明方面，蘇貞昌特別提到將在板橋特專三文化設施用地興建的「兒童未來館」，蘇貞昌說，昨天他來新北市，新北市長侯友宜私下也向他表示感謝，結果在公開場合上，侯友宜仍在「酸中央」。

蘇貞昌強調，他下午也接待了來自歐洲7個國家的國會議員，大家都很肯定蔡英文總統，這次投票全世界都在看台灣，看民意有沒有支持蔡總統，民意是不是蔡總統的路線，所以要拜託大家，一定要出來投票，支持蔡總統指定的人選，讓民進黨順利過關，他會在行政院一定認真繼續為新北市、為全台灣打拚，讓台灣能夠平安、進步。