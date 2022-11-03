獨派團體發起九合一各公職候選人簽署捍衛台灣的「不投降承諾書」，目前共有143人簽署。無黨籍台北市議員候選人蘇恆表示，為什麼他們不給民進黨的官員先簽？「不投降承諾書」就是為了騙選票，也就是廢紙一張；而真正「抗中保台」的路，就是把志願役簽下去。

蘇恆今(3日)在臉書粉專貼文表示，有人寄了一封「不投降承諾書」信件到服務處來，她認為「不投降承諾書」就是為了騙選票，就是選舉炒作，就是浪費紙張、浪費資源的東西。

蘇恆指出，這個所謂的不投降承諾書︰第一，沒有法律效力，就是廢紙一張；第二，為什麼他們不給民進黨的官員先簽？誰執政誰負責，來信也說政治人物要當表率，現在的執政黨民進黨不應該更要當表率？民進黨引發兩岸問題，然後發「戰爭小卡」給自己人，讓他們可以受到保護優先撤退，而一般人只能坐以待斃。

蘇恆接著表示，我們願盡全力保護台灣人民的生命財產安全。而中央要將台灣帶向戰爭，中央要負最大的責任，我們絕不替這個將台灣推入戰爭的民進黨政府背書！台獨引起的兵兇戰危，台獨就自己去收拾，不要想把我們所有台灣人都拖下水。

蘇恆建議，真正可以「抗中保台」的路，比所謂的不投降承諾書更有效的路，就是把志願役簽下去，我們將會把志願役的報名簡章，與他們寄來的東西一併寄回去，希望他們能夠在官網公開，他們到底是簽還是不簽志願役。