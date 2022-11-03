世盟中華民國總會理事長曾永權主持美東自由民主視訊論壇， 這次論壇以「自由民主與法治｣為主題，將在11月3日的台北時間晚上10至12時舉行，向世盟130多國會員及全球人士公開視訊論壇現況。

論壇由長曾永權擔任主持，世盟中華民國總會總會長饒穎奇將蒞會致詞，參加論壇的美方人士，包括關島議會副議長芭娜絲、政治大學外交學系教授黃奎博、一神普救派駐聯合國辦公室主任納茲、馬爾他騎士團駐諾魯共和國大使杜允士、美國國會議員等。

曾永權表示，德國哲學家康德說過「無民主的法治是空的，無法治的民主是瞎的」，而今，俄烏戰爭持續僵持，通貨膨脹居高不下，各國加速緊縮貨幣政策，新冠疫情改變原有消費模式，禍及全球，世盟特別邀請不同國家的專業貴賓，共同關注「自由民主與法治」如何影響著地球村的穩定與和平繁榮，邀請大家觀看直播。

這場論壇配合美東時間，在11月3日台北時間晚上10時到12時，也就是美東時間上午10時到12時)舉行，向世盟130多國會員及全球人士公開視訊論壇現況，民眾如果有意收看直播，可加入世盟臉書粉絲頁，或直接利用ZOOM網址連結註冊。