南台中最大的13期重劃區，面積廣達229公頃，目前已完成土地登記，預計最快明年推出首案，估單價上看6字頭！反觀緊鄰13期的南區，生活機能完勝，且房價相對親民，今年以來吸引包括惠宇、昌祐、國聚、富宇、元城等建商爭相搶進推案；登陽建設的百億大案也將進場，南區預售案量大爆發、單價已「坐4望5」！

在地房仲業者表示，13期橫跨南屯區、南區，因鄰近發展成熟的八期、五期與南區的藝文特區，加上土地使用分區多半為「住1之1」，由於土地成本高昂，加上營造成本攀升，開發商預估，13期房價與北屯區14期房價，明年有望上看6字頭。過去房價親民、鄰近13期的南區，反而成了高CP值的區域，因此吸引越來越多建商購地推案。

房仲業者分析，三年前，南區新成屋單價約25萬元，去年新案開價已站上3、4字頭，今年下半年進場的「惠宇國圖館」預售新案，單價已經賣到5字頭，帶動周邊的中古屋房價跟著大漲。

台中南區目前房價相對處於低檔，觀察今年已進場的預售新案，總銷破百億的大案不少。其中，搶先進場的昌祐「X City」造鎮系列預售案，基地面積廣達1.1萬坪，將分成三期陸續開發，總戶數高達1,818戶，第一期「雲之境」實登揭露成交單價在43～46萬元。

另外，登陽建設也推出南區福田二街、基地面積超過3,000坪的預售新案「大地悅章」，產品規劃三至四房，總戶數高達500多戶，總銷破百億元，也是南區最大的首換產品，預估單價「坐4望5」。

代銷業者卓慶能表示，南區緊鄰大慶火車站、高鐵台中站，捷運綠線G13串聯台鐵捷運化紅線，為台中唯二紅綠線交會處，形成「捷運醫療交通網」，以中山醫學大學為首的醫療機構群，與交通網路相互成就；此外，南區位處發展成熟市中心，綠覆率高、居住環境舒適，加上交通效益發酵、生活機能完善，近幾年已成台中市的推案熱區，吸引不少民眾關注附近建案。

卓慶能預期，13期房價與緊鄰的蛋黃精華區房價相較，目前南區房價相對仍稍低，且坐享市地重劃利多，加上既成生活機能成熟、軌道經濟紅利加持，具有增值想像空間。且隨著品牌建商爭相進軍南區插旗購地，購地最高單價已突破8字頭的驚人數字，預期未來南區房價將出現落後補漲行情，開發潛力值得期待。