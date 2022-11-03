副總統賴清德結束帛琉訪問行程於3日晚間返抵國門，他在桃機發表談話表示，惠恕仁總統公開宣稱，台灣已經帶給帛琉新的希望，同時也肯定訪問成果，公開讚揚訪問團是滿貫全壘打再加一分。
賴清德在下機後到B9國賓門發表談話，他說此次受總統蔡英文指派率團前往南太平洋我國友邦、帛琉共和國進行國是訪問，受到帛琉共和國惠恕仁總統及社會各界的熱烈歡迎，為期3天兩夜的帛旅專案已經在今天（3日）下午圓滿結束，感謝大家前來接機，他同時利用這個難得的機會向國人報平安，也感謝大家的支持。
賴清德談到此次訪問團包含醫療集團、觀光業者、水產養殖業者、棒球明星，還有回台後要行銷帛琉的網路意見領袖以及電台負責人，同時還有隨行的記者採訪報導，讓惠恕仁總統歡迎、肯定及感謝，惠恕仁總統說台灣已經帶給帛琉新的希望，同時也肯定訪問成果，公開讚揚訪問團打了一支滿貫全壘打，當他把記者辛辛苦苦報導的新聞，由外交部同仁連夜匯集成冊的採訪花絮，送給總統的時候。他更高興的說，不僅僅是滿貫全壘打，是滿貫全壘打再加一分。
賴清德指出，他深信台帛透過此次的交流訪問，兩國之間的連結勢必更加深化，未來的合作將更廣，對於帛琉未來觀光產業的振興，大家有信心「一定可以逐步達成惠恕仁總統要求的目標」。
賴清德也特別以兩分鐘介紹帛琉的自然美景，讚揚帛琉是純淨的天堂。並且宣揚帛琉不但有美景，還是進步文明的國家，極盡所能保護環境，惠恕仁總統也宣布2032年全面使用再生能源。
賴清德也指出帛琉有18歲公民權，帛琉共和國非常有志氣，在惠恕仁總統帶領下，將堅定地站在第二島鍊與民主陣營合作，共同捍衛印太地區的和平穩定，不讓二戰時遺憾的事情在帛琉發生。
最後，賴清德強調台灣原住民與帛琉共和國的人民都是南島語族，所以他歡迎也敬請所有國人同胞都能夠撥空前往帛琉參觀，帛琉是了不起的國家，美麗、文明又進步，而且非常有志氣，國人應該去參觀訪問，給予帛琉共和國更多的支持，讓帛琉跟台灣兩國的邦誼更加穩固，人民的感情也能夠更加的深厚。
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