副總統賴清德結束帛琉訪問行程於3日晚間返抵國門，他在桃機發表談話表示，惠恕仁總統公開宣稱，台灣已經帶給帛琉新的希望，同時也肯定訪問成果，公開讚揚訪問團是滿貫全壘打再加一分。（陳麒全攝）

賴清德在離去前與前來接機的聖文森及格瑞那丁駐中華民國大使柏安卓(H.E. Ambassador Andrea Bowman)女士、帛琉共和國駐中華民國特命全權大使歐儒侃（David Adams Orrukem）合影。（陳麒全攝）

副總統賴清德結束帛琉訪問行程於3日晚間返抵國門，他在桃機發表談話表示，惠恕仁總統公開宣稱，台灣已經帶給帛琉新的希望，同時也肯定訪問成果，公開讚揚訪問團是滿貫全壘打再加一分。

賴清德在下機後到B9國賓門發表談話，他說此次受總統蔡英文指派率團前往南太平洋我國友邦、帛琉共和國進行國是訪問，受到帛琉共和國惠恕仁總統及社會各界的熱烈歡迎，為期3天兩夜的帛旅專案已經在今天（3日）下午圓滿結束，感謝大家前來接機，他同時利用這個難得的機會向國人報平安，也感謝大家的支持。

賴清德談到此次訪問團包含醫療集團、觀光業者、水產養殖業者、棒球明星，還有回台後要行銷帛琉的網路意見領袖以及電台負責人，同時還有隨行的記者採訪報導，讓惠恕仁總統歡迎、肯定及感謝，惠恕仁總統說台灣已經帶給帛琉新的希望，同時也肯定訪問成果，公開讚揚訪問團打了一支滿貫全壘打，當他把記者辛辛苦苦報導的新聞，由外交部同仁連夜匯集成冊的採訪花絮，送給總統的時候。他更高興的說，不僅僅是滿貫全壘打，是滿貫全壘打再加一分。

賴清德指出，他深信台帛透過此次的交流訪問，兩國之間的連結勢必更加深化，未來的合作將更廣，對於帛琉未來觀光產業的振興，大家有信心「一定可以逐步達成惠恕仁總統要求的目標」。

賴清德也特別以兩分鐘介紹帛琉的自然美景，讚揚帛琉是純淨的天堂。並且宣揚帛琉不但有美景，還是進步文明的國家，極盡所能保護環境，惠恕仁總統也宣布2032年全面使用再生能源。

賴清德也指出帛琉有18歲公民權，帛琉共和國非常有志氣，在惠恕仁總統帶領下，將堅定地站在第二島鍊與民主陣營合作，共同捍衛印太地區的和平穩定，不讓二戰時遺憾的事情在帛琉發生。

最後，賴清德強調台灣原住民與帛琉共和國的人民都是南島語族，所以他歡迎也敬請所有國人同胞都能夠撥空前往帛琉參觀，帛琉是了不起的國家，美麗、文明又進步，而且非常有志氣，國人應該去參觀訪問，給予帛琉共和國更多的支持，讓帛琉跟台灣兩國的邦誼更加穩固，人民的感情也能夠更加的深厚。