金曲台語歌后張秀卿、林俊逸、郭忠祐等人3日出席記者會，宣布將在24、25日於台北國際會議中心舉辦「歌之饗宴6彩虹演唱會」。52歲張秀卿近半年迷上騎馬，從初學者至今已換騎4匹馬，靠著騎馬練出結實體態。

她還幽默又自豪形容她的身材現在像是馬一樣駿勇，肌耐力變強許多，她小12歲的老公王國贊看到她身材則妙回：「有變硬，胸部變硬。」158公分的她，近年體重維持53公斤，誇下豪語說，為了備戰演唱會目標將要瘦到48公斤，不過這次因應主辦單位要求，她在演唱會上將會「封奶」改走保守路線。

她當天是擔任壓軸登場，心情興奮期待，「我本來想要爆乳，上台要賞心悅目，但他們說不行，已經有幫我準備好衣服」，好友林俊逸還建議她上身穿高領毛衣、下半身開高衩，大秀前凸後翹好身材。

張秀卿近來與黃偉晉、樂團「血肉果汁機」等新生代歌手合作，獲得好評，老公會吃醋？她笑表示，老公早已習慣了，加上每次都有報備，老公很支持她的工作，隨後放閃說，「但親嘴就不行，因為我有潔癖，我只親我老公的嘴」，不過她之前在黃偉晉演唱會上熱情獻吻，直言因為黃偉晉很喜歡她，還開玩笑說，若未來有機會嫁第3次老公，她會選擇嫁給黃偉晉。