監察院指出，花蓮縣政府教育處前處長李裕仁辦理工程採購案，未盡監督職責，洩漏招標相關文件，收受賄賂，且接受得標廠商的招待，前往有女子陪侍酒店等情，事證明確，情節重大，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，監察院審查通過監察委員蔡崇義、王幼玲及蘇麗瓊提案彈劾李裕仁，全案移送懲戒法院審理。

監委表示，鯉魚潭設計案執行過程，卷內公文皆有被彈劾人李裕仁的職章，本院詢問時，被彈劾人李裕仁自承對於鯉魚潭設計案，有監督之權責，甚為明確，監察院詢問時，李裕仁已承認洩漏花蓮縣立棒球場整建案、花蓮鯉魚潭改善水域運動環境計畫等招標相關文件，至為明確。

監委指出，李裕仁監督鯉魚潭設計案的採購業務收受賄賂，經由花蓮地院判決在案，而監院詢問時，李裕仁已承認接受鯉魚潭設計案得標廠商的招待，於2018年至2019年間，前往有女子陪侍的麗緻會所酒店共4次、消費金額共新16萬餘元。

監委強調，李裕仁未盡監督職責，洩漏招標相關文件，收受賄賂及接受得標廠商之招待等違法失職行為，除涉及觸犯刑事法律外，並違反「公務員服務法」、「政府採購法」、「採購人員倫理準則」及「公務員廉政倫理規範」等規定，事證明確，依規定提案彈劾，並移請懲戒法院審理，依法懲戒。

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