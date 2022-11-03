2022年9月全球新能源車單月註冊量同比上漲51%，首次突破100萬輛達到104.02萬輛。從地區上看，中國63.6萬輛超過半數，韓國1.7萬輛、日本1.3萬輛、澳大利亞8000輛，各國新能源車銷售均創下新的記錄。其中值得注意的是銷量前20名的品牌當中，中國品牌佔了8成。顯示未來中國仍將維持新能源車市場與製造的霸主地位。

陸媒《界面新聞》引述清潔科技（cleantechnica）數據稱，從市佔率看，插電混動車型（PHEV）在9月全體新能源車中表現最為突出，佔整個汽車市場份額的17%，同比增長54%；電池電動車（BEV）的市場份額也達到13%，同比增長50%。此外，混動車型（HEV）的14%增長率也是自去年1月以來的最好表現。

數據顯示，從車型上分析，特斯拉Model Y及Model 3牢牢佔據著榜單前2的位置。其中Model Y的新車註冊量為創紀錄的11.3萬輛，排名第1；Model 3則以6.9萬輛排名第2。

報導說，今年強勢崛起的比亞迪，新型宋Plus（純電及混動車型）9月銷量創新高，取得全球第3。今年前9個月，比亞迪在全球純電動車型銷量公司排名已從第4位上升至第2位，總市佔達11.9%。外媒預計，如果比亞迪的產銷量繼續維持這一增速，預計2023年6月、最遲2023年年底，比亞迪將有望超過特斯拉。

而位居第4的則是五菱宏光Mini EV，這款在去年大火的微型電動車受困於微型車市場的整體萎縮而排名下降。

外界普遍認為傳統汽車公司在適應新能源方面動作較為滯後。在本次Top20銷量車型中，傳統汽車公司僅有兩款車型上榜，分別為排名第9的大眾ID.4和排名第20的現代Ioniq 5。

報導指出，榜單後半的車型幾乎被中國品牌所壟斷，同時銷量普遍打破此前記錄。這其中包括排名第11和12的廣汽埃安S和埃安Y、第13的合衆哪吒V、第14的理想L9和第15的長安Lumin。 極氪001位於榜單第19位，9月銷量超過8000輛，同時也連續3個月打破此前的銷售記錄。

報導說，由於目前中國新能源車市場在全世界新能源車銷量超過一半，中國區新能源車銷量前20幾乎等同於全球前20。