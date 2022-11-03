大陸央視新聞用戶端報導，中國國家主席習近平3日下午在人民大會堂，與赴中國國是訪問的坦尚尼亞總統哈尚會談。兩國元首宣布，將中坦關係提升為全面戰略合作夥伴關係。

習近平指出，哈尚總統是中共二十大後中方接待的首位非洲國家元首，充分體現中坦關係密切程度和中非關係在中國外交全局中的重要地位。2013年他訪問坦尚尼亞期間，提出中國與非洲國家開展合作需要秉持真實親誠理念，如今這已經成為指導中國同開發中國家團結合作的基本政策理念。新形勢下，發展好中坦關係不僅符合兩國共同和長遠利益，也對推進構建新時代中非命運共同體有重要意義。

習近平強調，中方始終從戰略高度看待中坦關係，始終是坦方可以信賴的朋友。雙方要以中坦全面戰略合作夥伴關係為指引，統籌推進下階段各領域友好合作。

哈尚表示，坦方視中國為真正的最重要的朋友，願意做永遠值得中國信任的夥伴，與中方一道，以建立全面戰略合作夥伴關係為契機，加強各領域務實合作，將坦中關係提升到新的高度，打造成為新時代非中關係的典範。

哈尚強調，坦方將繼續在台灣、涉疆、涉港等中方核心利益問題上給予中國堅定支持。中非合作論壇不僅極大促進了非洲國家在有關領域的發展，也對其他國家發展對非合作起到了示範引領作用，提升了非洲的國際影響力，坦方將繼續積極參與並支持論壇發展。習近平提出的全球發展倡議非常及時，有利於解決當前面臨的全球性挑戰，坦方願同中方一道積極落實，推動構建人類命運共同體。

兩國元首一致同意：

保持高層交往與對話勢頭，密切兩國地方、立法機構及政黨間各級別交流與合作；

擴大雙邊貿易規模，提高雙邊經貿合作水準，深化高品質共建「一帶一路」，推進基礎設施專案合作，推進產業對接和產能合作，拓展加工製造、綠色發展、數位經濟等領域互利合作；

擴大人文交流，適時舉辦中坦旅遊文化年，推動兩國學者、媒體加強交流，傳承和弘揚兩國民間友好；

密切國際和多邊協作，加強在氣候變化、2030年可持續發展議程等重要議題上溝通合作，維護國際公平正義和雙方共同利益。

會談後，兩國元首共同見證簽署兩國關於貿易、投資、發展合作、數位經濟、綠色發展、藍色經濟等雙邊合作文件。雙方發表《中華人民共和國和坦尚尼亞聯合共和國關於建立全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》。