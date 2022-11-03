整體大環境不佳，MLCC廠第二季毛利率已有二家應聲跌破20％，國巨董事長陳泰銘看壞標準品景氣，以標準品為主力的廠商未來二年很辛苦；國巨的標準品銳減至25％，產品結構可從容對抗景氣，「國巨的毛利率不會斷崖式下跌」！

MLCC廠第三季財報跳水，獲利年減幅度驚人，陳泰銘看壞標準品景氣，認為庫存去化恐再延長至明年第二季至第三季，以標準品為主力的廠商「未來二年會很辛苦」，國巨的標準品從以前的七成降至25％，避掉這個衝擊，影響比較小。

陳泰銘說，庫存去化的重災區在標準品，目前通路端、客戶端、製造端的庫存都很高，等於有三個地方需要消化庫存，因此庫存去化的時間拉長，七年前的國巨有70％在標準品上，那就會很辛苦，經過這幾年比較積極的轉型，相信目前的產品結構可以從容面對景氣。

國巨在全球擁有42座工廠，媒體關注俄烏戰爭導致能源價格暴漲，是否影響國巨集團在歐洲當地的生產？陳泰銘說，俄烏戰爭開打以來，國巨的毛利率沒有受到太大的衝擊，歐洲的生產可以移往美國，不能轉移生產地區的就是大家都碰到一樣的問題，可以依照當地市況調整價格因應。