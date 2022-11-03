新竹市長選戰倒數，國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料民眾黨候選人高虹安「利用男友詐領立院助理費」；高虹安回嗆林「當選機率極低」。前民進黨立委郭正亮表示，高虹安跟林耕仁對打，這是「絕對錯誤」的策略。

郭正亮今(3日)在政論節目《新聞大白話》中表示，根據《TVBS》民調，高虹安的泛藍選民接近65％，所以她去跟林耕仁對打，是絕對錯誤的策略；高虹安對林耕仁的攻擊，說「謝謝指教」就好。

郭正亮接著指出，高虹安跟林耕仁對打，很容易被下標題為「藍白捉對廝殺」。林耕仁在國民黨的支持度還是最高，有7成，這就會造成選票產生一些問題，因為他們兩人的票是流動的，所以最高興的一定是民進黨，你們去捉對廝殺、選票平均化，民進黨新竹市長候選人沈慧虹穩當選。

郭正亮透露，高虹安的助理男朋友的事情，綠營早就知道了，為什麼綠營自己不打？因為民進黨一打，剛好鞏固高虹安的選票，會說他們又在抹黑，高虹安剛好可以號召大團結之類。

郭正亮指出，可是由林耕仁出手，對綠營最有利。林耕仁也急著上版面，也不能怪他，因為林耕仁一直沒有新聞，他也緊張。從林耕仁開始打，到國民黨主席朱立倫去幫林耕仁站台，這叫林耕仁的藍營大集結造勢。而高虹安選擇這個時間跟林耕仁去對撞，就會造成選票平均化。