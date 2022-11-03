無黨聯盟新北市議員候選人廖裕德辦學多年，長期關心教育政策，對於行政院以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家，卻在檢視藍綠兩黨新北市長候選人選舉公報後，發現競選政見中對雙語教育均隻字未提，感到憂心。

廖裕德表示，雙語教育沒有藍綠，不分黨派，只有民意，他允諾提供成功辦學經驗，包括經費籌措、師資網羅、培訓及認證、教材引進方法、教學模式等具體實施方案，全部不吝提供給市府，讓「雙語教學向下紮根」，以板橋區做為「雙語示範區」逐步實施，再延伸至擴展全市，讓新北市躍居國際競爭城市之列。

廖裕德說，距離2030年國家政策只剩8年時間，新北市有約400萬人口，為全台最大都市，因此，出任新北市長就要承擔台灣雙語國家政策領頭羊角色，帶頭在新北市全面實施雙語教學政策。但讓人難過的是，檢視藍綠兩黨新北市長候選人侯友宜及林佳龍的選舉公報中的競選政見，竟然對雙語教育均隻字未提，對此他感到相當憂心。

廖裕德提出雙語教學具體實施方案，雙語教育首重聽說能力，國小是沒有升學壓力的義務教育，是學習雙語教育的黃金時刻，為了「雙語教學向下扎根」，初期將以板橋區3萬名國小學童為實施對象，移轉裕德雙語學校成功經驗，進而帶動家長們一起加入學習雙語的行列，同步提升家長的雙語能力。

廖裕德呼籲，「要把雙語教育當成國家一等大事來辦！」結合政府和民間的力量，同心協力推動雙語教育才有成功的可能。他可提供個人從事雙語教育22年的寶貴經驗，逐步實施完整、有效的雙語教育方案，讓新北市躍居國際競爭城市之列。