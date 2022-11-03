台中市議員候選人吳呈賢兄弟競選總部成立大會3日登場，現場湧入逾3000名支持者。（競選總部提供）

台中市議員候選人吳呈賢兄弟競選總部成立大會3日登場，現場湧入逾3000名支持者。（陳淑娥攝）

台中市議員候選人吳呈賢兄弟競選總部成立大會3日登場，市長盧秀燕晚間站台力挺，現場湧入逾3000多名支持者，盧秀燕細數4年來潭雅神建設及政績爭取連任，同時力薦第5選區吳呈賢及平地原住名候選人吳建德，祝福吳顯森議員交棒成功，「買1送1」。

選戰倒數23天，市長盧秀燕晚間下班後趕到大雅，出席台中市議員候選人吳呈賢聯合競選總部成立大會，造勢活動地點位在熱鬧的雅潭夜市，雖然今日非夜市沒開，會場卻湧入3000多人。競選總幹事楊瓊瓔、顏寬恒、立委廖國棟、台中市議員吳顯森、大雅農會總幹事林國永及多位在地里長共襄盛舉；親民黨主席宋楚瑜則透過錄音，呼籲鄉親支持吳呈賢及吳建德兄弟。

盧秀燕表示，這4年來她與吳顯森議員非常認真建設潭雅神，近期才完成兩個公園完工，還有兩個學校校舍重建，以及新成立的警察局大雅分局守護鄉親安全。

吳顯森議員是「一人當選、全家服務」，他的兒子吳呈賢、吳建德兄弟檔，各項建設、福利都為鄉親爭取，呼籲鄉親讓吳呈賢兄弟檔順利接棒，跟盧秀燕一起守護潭雅神。

盧秀燕特別介紹吳呈賢候選人雙胞胎兒子，說明台中的生育津貼倍增1萬變2萬，生雙胞胎可領補助4萬元，為父母們減輕負擔，還有老人健保補助，更是市府團隊貼心的政策，「長輩是我們的寶，當市長要有決心，鄉親需要的我們一定全力以赴，過去四年我們做到了，未來四年只會更好、只准更好」！

吳呈賢表示，他長期追隨楊瓊瓔立委及父親吳顯森學習，秉持服務不分黨派族群，「我是在地囡仔，最了解地方需求」，拜託鄉親支持年輕人，創新潭雅神更進步發展繁榮。吳建德則說，他從事選民服務時，遇到許多台中族人抱怨找不到人，覺得被忽略，唯有改變才能創造幸福城市。

吳顯森感性指出，從政33年，現在要交棒年輕人，今天競總成立也是他的感恩晚會，感謝鄉親長期支持，讓他從政選舉不曾敗過，一路走來用心服務，絕無愧對任何一張選票。