自行車零組件廠商－日馳（1526）3日公布第三季財報，受惠毛利率大增7.98個百分點帶動下，單季稅後純益1.08億元，年增率近七成，單季EPS1.8元；累計前三季稅後純益3.17億元，EPS高達5.29元，不僅較去年同期的3.21元大幅成長約65％，且已賺贏去年全年的EPS 4.38元，獲利創下歷史同期新高！

日馳董事會3日同時決議，上半年每股將配發1.8元現金股息，除息交易日為11月21日，最後過戶日為11月22日，除息基準日為11月27日。日馳3日收盤價44.95元，小跌0.2元。