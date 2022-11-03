YouTube網紅「J爸」日前和友人出海遊玩，一行人帶著裝備到海中潛水，不料潛水到一半發現海中央的消波塊有人影，靠近後發現一名女子醉倒在消波塊上，似乎是因漲潮受困，經過J爸與友人幫忙拉到岸上才避免憾事發生，影片曝光後，許多網友紛紛大讚善舉。

「J爸」日前到台南漁光島潛水，遊玩一半時發現海中央的消波塊上有人，靠近看時發現對方一動不動才驚覺事情不對勁，似乎是喝多了醉倒在消波塊上，友人出聲詢問但都沒有獲得回應，女子突然坐起來又倒下，讓J爸他們推測可能昨天晚上就在這裡，因為漲潮所以無法回到岸上，且發現女子周圍都是酒瓶，應該喝了不少，女子只穿著短褲跟拖鞋，半隻腳泡在海裡，且之後將繼續漲潮，若放任不管可能會有危險。

J爸一行人出海發現消波塊上有人喝醉。（圖／截取自J爸頻道）

喝醉女子將手機交給J爸，友人立刻告知該女子的心理狀況不太好，前幾天有想要輕生的意圖，請J爸幫忙將女子帶回岸上旁邊的警察局，由於該地點在海上也很難定位，於是他們決定先讓女子穿上救生衣，親自將人先帶回岸上，不久後警察來了順利將人帶走，他們也發現女子喝酒的時候都在聽一些很悲傷的音樂，情緒相當低落，J爸也表示還好出遊有帶救生衣等配備才能把人救回來。

酒醉女子因漲潮落海。（圖／截取自J爸頻道）

（來源／J爸youtube頻道）

J爸之後與友人也透露，看見女子的時候正在漲潮，過5、6分鐘海水就從腳踝處漲到小腿，女子也因為漲潮掉進海裡，幸虧他們當時立刻將對方撈起來，讓他直呼：「一種命中注定要幫忙的部分」。

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