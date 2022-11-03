一名男網友在論壇發文表示，交往3年的女友國慶連假時突然消了很長一段時間，他越想越不對勁，一問之下女友才坦承自己出軌了，而且對方還是一個50幾歲的禿頭外國大叔，原PO發現自己被戴綠帽後，心涼到發寒，最終選擇與她分手，文章曝光後引發熱議。

一名男網友在論壇「Dcard」發文表示，和遠距離的女友在一起快滿3年了，雙方也論及婚嫁，兩人一直以來的感情都很穩定，「沒想到這種事還是發生在我身上了…」。

原PO表示，女友在國慶連假時，突然消失了很長一段時間，只透漏自己去泡溫泉，因為原PO過去有被劈腿的經驗，因此有了不好的預感，「但她從來沒有跟我提過這個人，而且她有時候本來就會自己去泡湯，我也開不了口質問說她是不是在偷情就憑感覺」。

直到2個禮拜後，原PO女友消失的頻率不斷增加，他只好攤牌詢問，沒想到對方承認自己和50歲的外籍大叔發生關係，並表示自己現在內心很亂，也知道跟大叔沒有未來，原PO聽到後心涼到發寒，最終選擇與她分手。

分手一週後，原PO仍然覺得很難受，「想到她跟可以當她爸的人做愛，覺得我到底以前是怎麼這麼愛她的，我自己的眼光到底哪裡出錯了」、「覺得自己很失敗，連續2段感情都被劈腿，自己永遠是受傷要用時間療傷的那個人，希望能快點走出來」。

原PO還補充說明，大叔是短暫來台工作的外國人，12月就會離台，身分很普通不是大家所想的乾爹糖爸，「要是用人種基因優勢去當一個我被劈腿原因我也無話可說」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言安慰原PO。(翻攝Dcard)

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言安慰原PO，「有些女生幾百塊的禮物、幾千塊的餐廳、幾萬塊的旅行，就把自己的人跟名給賣了，這種的趕緊放了吧，這麼廉價以後只會更多543」、「不知道該怎麼安慰你 只能給你一個擁抱」、「你沒有問題，有問題的是那些破人，給你一個擁抱」、「大叔比較粗，我是說財大氣粗。至於puma就可以放生了，去找新的。反正她心裡還有你，寂寞的時候再找她來泡溫泉就好，比較適合當砲友而不是女友」。