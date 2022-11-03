台電第2座離岸風電場3日正式開工動土，首先啟動陸上電氣室工程，預計2024年開始海上工程，2025年首支風機發電、後續投入商轉，投入經費約628.88億元，預計台電二期風場年發電量有10億度，相當於24萬家戶年用電量，同時年減碳排約50萬噸。

台電指出，目前正同步進行水下基樁製造，同樣由本土團隊世紀鋼鐵及世紀風電公司協助，明年起將陸續投入海上變電站、海陸纜製造、風機製造和預組裝，預計2024年開啟海上工程，2025年9月併聯發電商轉。

台電副總徐造華表示，離岸二期計畫2020年6月啟動，台電聯手全本土開發團隊努力克服疫情、極端氣候等各種挑戰，順利完成前期海域鑽探調查、風場設計等工作，9月正式取得施工許可，期待開工後一切順利，努力達成穩定供電、能源轉型和本土風電產業升級等多重使命與期待。

台電二期施作由富崴能源承攬，正崴集團董事長郭台強致詞表示，榮幸能與台電攜手合作，台電二期正式動土宣告首座全本土團隊開發的離岸風場，正式進入實質施工階段，期待完工後提供豐沛綠電。

台電說明，台電從1965年在澎湖設立全國第一座風力發電機，累積目前為止建設168部陸域風機，累計發出達百億度電，因應台灣海峽先天風場條件，台電推動「海風借電」計畫，2016年建海氣象觀測塔蒐集設置離岸風機所需參考數據，接續於彰化芳苑外海開啟離岸一期計畫，21部風機於2021年8月加入發電行列。

台電說，台電離岸二期自2020年6月正式啟動，台電投入628.88億元，由富崴能源承攬統包工程與5年運轉維護，將設置31部9.5MW風機、裝置容量達294.5MW，最先動土的陸上電氣室由國內星能公司負責，為海上風場與併網基地彰一開閉所之間的重要中繼點，預計2024年完工。