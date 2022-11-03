天道盟成員魯秀傑等人在今年初涉嫌持槍索取財物，今年9月魯秀傑以無黨籍身分參選宜蘭市選區縣議員，宜蘭地檢署指揮刑事局、縣警察局在昨天發動搜索，拘提魯男等12人，檢方今天（3日）複訊後將魯秀傑等5人依組織犯罪等多條罪嫌向法院聲請羈押。

魯秀傑是在今年初邀請胡姓被害人以2000萬元投資烏石港餐廳未成，涉嫌向被害人要求支付2000萬元，作為礁溪某飯店修繕工程及買車費用，檢方指出，魯男遭拒後，就與其他成員，以言語恐嚇並持棍棒、槍枝向被害人施壓索取財物。

遭檢方拘提的黃姓男子等5人，則涉嫌在今年1月間，要求王姓被害人以20萬元買下中古車1輛，被害人表示沒錢，黃姓男子等人就以木棍、刀械毆打被害人，並以言語恐嚇被害人，強迫被害人簽下面額50萬元本票2張，被害人被迫向友人借支2萬元交付。

黃姓男子等5人仍把被害人押到山區，強逼被害人進入鐵籠持續毆打，並手持開山刀以生命安全要脅被害人，被害人趁機以瑞士刀撬開鐵籠鎖頭逃離現場。

檢方表示，昨發動搜索查扣毒品咖啡包307包、大麻葉、FM2、K他命等毒品，及改造手槍、空氣長槍、鐵籠、棍棒刀械等證物，並拘提魯秀傑等12人到案。檢方複訊後，認為魯秀傑等5人涉嫌持有改造手槍、毒品、恐嚇取財、擄人勒贖、傷害及組織犯罪等罪，犯罪嫌疑重大且有羈押理由及必要，向法院聲請羈押，其餘7人分別交保或責付。

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