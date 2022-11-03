2022《工商時報》數位金融獎評鑑結果揭曉，遠東商銀Bankee社群銀行，以web 3.0概念打造去中心化的共享經濟商模，三大創新成果獲肯定受評為數位創新獎金質獎，更是銀行組唯一非金控獲最高殊榮獎項的銀行。

遠東商銀Bankee的第一創新是改變了與客戶的關係，Bankee與客戶關係是雙向的，Bankee將主導權交給客戶，讓客戶設計、創造，客戶與Bankee共創、共享、共好。第二創新，改變銀行與新創公司的競爭關係，運用BaaP銀行即平台、BaaS嵌入式金融模式，金融創新公司的金融商品透過OPEN API串接，迅速將金融服務於Bankee上架，建構一個開放性金融百貨平台，運用BaaS將金融服務嵌至FinTech產品上，建構生態圈。第三創新，透過網路社群力，客戶透過手機就能體驗創建、擴建自己的線上分行社群圈，省去實體銀行建造數億元成本與時間。

第二屆數位金融獎，共193件參賽作品共同角逐，遠東商銀Bankee社群銀行為銀行組數位創新獎第一名，全球首家共享經濟銀行在客戶面、新創科技公司面、企業面皆締造了顯著成效，營運至今，Bankee社群銀行達到兩大里程碑。一是Bankee線上分行社群圈家數已超過2.5萬家，顯見網路社群力量大。二是運用BaaP銀行即平台、BaaS嵌入式金融模式，金融科技公司的金融商品即可透過OPEN API串接，迅速將服務於Bankee上架，建構一個開放的金融百貨平台。

Bankee運用BaaS將金融服務嵌至FinTech產品上，建構生態圈，包含P2P生態圈幫助中小企業募資，媒合金額達新臺幣18億元、無現金支付生態圈包含ETC、電信業、生活消費產業等，Bankee社群銀行為客戶提供多元便捷的投資理財管道。

遠東商銀Bankee社群根行持續貫徹「務實數位金融」的發展主軸，「深耕」並「擴生」新創異業合作，持續與新創科技公司、異業緊密合作，打造嶄新的數位金融服務、共創新商業模式，與每個特色生態圈互嵌相連，相互促進聯合發展，形塑獨一無二的Bankee生態圈。

Bankee社群銀行是有生命力的有機體，隨著時代、客戶需求、新創與合作夥伴的演進，自我調適並結合多元生態圈後，不斷的演進突破，未來，Bankee社群銀行會以相互疊加發展的態勢，演進出更多的數位創新與轉型商機。