全台最多人使用的數位銀行台新Richart，連續兩年摘下工商時報數位金融獎的銀行組「數位創新獎」殊榮，且累計今年以來，Richart共奪下六座國內外金融大獎。

台新銀行表示，台新Richart以幫年輕人存錢為品牌初衷，滿六歲的Richart陪著用戶成長，如今已達提供多達五大面向、30多種的金融服務，適合不同社經地位、年齡、收入和投資習慣族群，是目前市場上產品最多元、成立最久的數位金融品牌。

繼獲頒2022國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類全國首獎」，Richart近期再下一城，以跨界金融商品「音樂定存」、創新貸款服務「備用金」搭配開放銀行的API串接實例，於第二屆工商時報數位金融獎中獲得評審團青睞，勇奪銀行組「數位創新獎」。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟指出，Richart提供的產品涵蓋理財、理債、支付、保險、外幣五大金融範疇，並積極透過異業結盟，開創新型金融產品線，同時布局外幣及海外投資市場，推出美股投資及多檔美元基金和外幣活定存專案，多項著眼於客戶需求的服務，使Richart迄今開戶數已突破280萬，六年來始終維持市場第一。

黃天麟認為，Richart年初摘下國際財經媒體The Asset頒發的「最佳零售社群金融體驗獎」（Best retail social media banking experience），及國際市調機構IDC頒發的「亞洲最佳消費者互動獎」（Asia’s best in customer interactions），象徵Richart除金融服務的本質外，在數位金融的個人化服務、互動工具設計和社群溝通風格等各個層面，也有別於傳統金融品牌，因獨樹一格的表現，多次榮獲國際權威機構肯定。

Richart「從客戶需求出發」，提供一站式數位金融平台，不僅要解決金融服務的痛點，更期望讓金融服務走進各種生活場景。黃天麟說，因為看見客戶在轉帳時，有手動輸入帳號及記帳不便痛點，Richart於是開發透過超連結快速帶入帳號、手機號碼轉帳及自動收帳統計等功能。以前客戶急需資金周轉時，送件申請後卻進入曠日廢時的撥款審核，遠水若救不了近火，提供再多資金也徒勞無功，Richart因而推出隨借隨還，可即時動用的備用金。

此外，透過創意與想像，Richart在2021年底首次與音樂串流平台KKBOX合作推出音樂定存，讓客戶可以一邊儲蓄一邊享受無損高音質的音樂服務，甫推出就造成市場轟動。未來也將陸續推出更多跨產業的創新金融產品，體現「Richart無所不串、數位金融無所不在」的願景。