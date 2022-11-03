未來人資面試員工可以用人工智能篩選人才？企業培訓員工已進入大數據時代？2022年ATD亞太年會（ATD APC）11月2日在南港展覽館盛大展開，今年以「人才躍升‧變革領航‧人資重塑」為主題，匯聚多場重量級講者演講，包含25場專題演講、40場以上研討講座，為亞太各地人力資源（HR）領域的主管提供管理新趨勢與問題解答。其中在ATD亞太年會的旭聯專場中就深入探討AI及數據分析如何讓寶貴的人力適應急速變動的環境，且能持續發展、高效發揮。

旭聯專場首場請到Cisco思科全球化資深總監羅伊・斯基利康（Roy Skillicorn）分享「採用優勢為本的方法，發展思科的高績效團隊」。他點出對於員工來說，存在於哪一個「團隊」中的價值與影響力，更甚於在哪個企業工作，因此比起個人，更應該把注意力聚焦於團隊。在思科會透過收集不同團隊的表現，讓員工安排在自己認為能在工作上發揮自身優勢的位置，但是能否收集到有效的數據，是達成適才適所、發展高績效團隊的關鍵，而這也成為思科複製成功團隊的固定模式。

思科全球化資深總監羅伊斯基利康（Roy Skillicorn）分享他在思科組織內找出高效團隊的親身經歷，勉勵人資領域的與會者持續複製高效團隊。(旭聯科技提供)

國立臺灣師範大教授陳年興接續在會中分享「人工智能與數位化人資應用趨勢」，他指出聯合利華全球員工高達17萬名，每年需招聘3萬個新員工，卻收到180萬個應徵履歷，一年就需要耗費7萬小時進行人力招聘，對於大型企業來說，顯然有必要導入AI工具來加速招聘效率，除了在招聘初期透過大數據篩選出更有資質的應聘者，更可以依照數據，輔助管理每個人的技能與發展。但是導入AI演算需要基於大量的資料，需要注意資料中是否存在偏誤，才能讓AI等嶄新科技在人力招聘的領域發揮正面效益。

國立臺灣師範大教授陳年興展示AI運用在人力招聘的現況，並分析導入AI招聘的優缺利弊。(旭聯科技提供)

旭聯教育科技集團黃旭宏董事長在ATD亞太年會旭聯專場分享旭聯科技應用設據分析，發展人才資源的經營策略。(旭聯科技提供)

旭聯教育科技集團黃旭宏董事長也在專場提出精確觀察，他指出當前大量的企業仍舊處於「80%貢獻來自前20%的人才」的現狀，有80%的人才價值都未完整發揮。他以電影《魔球》運用數據分析找出最佳球員的例子，提出「魔球」觀點的人才智本策略，只要將人才放在對的位置，即使不是最高價值的人才，也能打造出常勝團隊，締造最大效益。

黃旭宏董事長以電影《魔球》破題，展示善用數據分析對於發展人才的重要性。(旭聯科技提供)

黃旭宏董事長分享，目前旭聯科技平台上進行技能學習的人才高達500萬，除了讓人工智慧比對參考的資料充足，更在保障個資的前提下充份運用，讓人力有最精確的數據資源，從「人才資本」跨越到「人才智本」。旭聯科技平台對於企業、政府單位、學校等組織而言，將更能快速精確地運用數據分析，進而達成發展企業專屬的「人才數據金字塔」的目標。