首都市長選戰激烈，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天在一場教育政見座談會時暗批民進黨質疑學術殿堂，民進黨台北市長候選人陳時中反嗆黃珊珊寄生在民眾黨，還是有一些相關問題，黃則怒斥陳時中每天噴口水，雙方炮火猛烈。

藍綠白台北市長候選人今晚出席「2022台北市長候選人教育政見座談會」，不過主辦方安排3人時間錯開，由黃珊珊打頭陣，接著陳時中、蔣萬安分別闡述教育政見。

黃珊珊在座談會談到品德教育時，暗酸民進黨「怎麼會有政黨質疑一個學術殿堂？」強調政治人物要做模範，不然怎麼告訴孩子什麼是正確的。

陳時中回嗆，政治人物本來就該做模範，但政治人物沒辦法做模範的人很多，他話鋒一轉酸，黃珊珊雖是無黨籍，但她基本上還是寄生民眾黨，還是有相關問題在，強調任何人都不要去講別人，本於諸己，把自己要求好才是重要的事情。

對此，黃珊珊會後接受堵訪不甘示弱反擊，「這就是每天只會噴口水的人才會說的話，謝謝。」