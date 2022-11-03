為支持兒童早期療育，幫助更多慢飛天使平安長大，遠東商銀攜手長期公益夥伴伊甸基金會3日舉辦「愛在舉手間」公益活動啟動記者會，推出全台首創的互動式捐款裝置，舉手間傳愛助慢飛天使展翅。

遠東商銀以遠東SOGO台北忠孝館為首站，計劃陸續於新竹、台中、新北巡迴進行愛心接力，只要插入信用卡，簡短15秒就能完成捐款，還邀請藝人黃小柔擔任公益大使現場示範互動捐款，及知名兒科醫師柚子醫師陳木榮分享兒童早療的重要性，期盼讓更多人重視兒童早療議題，一起用愛應援慢飛天使。

遠東商銀總經理周添財表示，該行長年致力於社會公益，尤其關注兒童早期療育議題，早在25年前即朝永續模式規劃，與伊甸基金會建立起長期公益夥伴關係，透過以「伊甸愛心卡」信用卡為核心打造公益平台，累積捐贈近9,000萬元，幫助許多慢飛天使平安成長。

周添財說，今年正逢遠東商銀30周年、伊甸基金會40周年，遠東商銀希望藉此機會，發揮金融科技的創意與創新，喚起大眾對於遲緩兒議題的重視，實踐遠東商銀財富管理「十樂」核心價值「樂益」的樂在公益理念，為社會帶來更多溫暖與正向力量。

遠東商銀說明，這次與伊甸基金會攜手推出的信用卡互動捐款裝置，除拍攝情境互動影片吸引民眾的目光，還讓捐款變得更加便利，只要使用市面上任何一家銀行發行的信用卡，僅須短短15秒，就能輕鬆完成新臺幣100元以上的小額捐款，讓畫面中原本走路不穩的孩童，能在捐款者的溫暖雙手攙扶下，平穩地邁出每一步。期盼透過簡單的捐款互動，讓人們了解舉手間的愛心，就可能大大影響孩童的生命成長，讓慢飛天使獲得更多早期療育的機會。

為了把愛傳播的更遠，遠東商銀強調，互動捐款裝置將進行全臺巡迴，以遠東SOGO台北忠孝館為首站，自即日起擺放至今年11月29日。接著陸續移動至新竹巨城、台中大遠百、板橋大遠百、遠東商銀營業部，展開長達11個月的愛心接力，希望讓更多民眾都能響應。伊甸基金會執行長鍾彥彬和遠東SOGO百貨董事長黃晴雯也特別出席記者會現場，為公益活動站台打氣，一起讓愛傳遞至臺灣各個角落。

知名兒科醫師「柚子醫師」陳木榮，也從專業醫療角度現身說法，教導大家認識「發展遲緩」，以及兒童早療黃金治療期對於遲緩兒發展的重要性。同時主持人楊千霈和公益大使黃小柔，也以母親的角度，分享各自的育兒經驗，尤其作為3個孩子母親的黃小柔，更表示她特別能感同身受照顧慢飛天使需要更多的耐心與愛，且了解慢飛天使家庭所需要的鼓勵與支持更加重要，她也呼籲社會大眾共同響應此次具有意義且創新的公益活動，希望集結大家善的力量，一起在舉手間傳遞愛心，幫助慢飛天使展翅翱翔。

除推出實體互動捐款裝置，遠東商銀財富管理今年於自媒體YouTube頻道「小遠贏了」推出「慢飛天使」特輯，特別前往伊甸基金會位於高雄旗山兒童早期療育發展中心實地拍攝。這次「愛在舉手間」的活動也將同步以影音紀錄並於自媒體《小遠贏了》YouTube頻道持續推廣，希望匯聚實體和網路影音的雙重影響力，讓孩子獲得更多力量，為遲緩孩童點亮美好未來。