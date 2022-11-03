民進黨新北市長候選人林佳龍確診隔離，預計今（3日）過後出關。林佳龍陣營則由妻子廖婉如、立委蘇巧慧等人分身掃街拜票。林佳龍表示，兩位堅強的女力代打，身上藏有募款小物「領巾罩」，實際展現「認真跑」的體力。他更強調，分身團結「認真走」，同心掃街拚勝選！

林佳龍今(3日)在臉書粉專貼文表示，新北大翻新車隊今天下午前進到樹林區，由他的最暖代打妻子廖婉如，以及好戰友、立委蘇巧慧擔任分身，全力催票拚勝選！有兩位堅強的女力代打，戴著他的Q版小物分身鄰家龍，以及議員林銘仁 、議員候選人高乃芸 、曾進益 、彭一書與前立委洪慈庸 ，大家團結來掃街助陣，真的十分感謝。

​林佳龍接著指出，相信眼尖的鄉親都有發現，這次的分身組合藏有小亮點，那就是廖婉如和蘇巧慧，都一起戴上了募款小物「領巾罩」，不僅象徵為了新北「認真走」的精神，也實際展現「認真跑」的體力。

​​​林佳龍表示，從參選以來，我們一直都是群策群力、不分你我的認真走，不但越走越有信心、也走出勝選的節奏。他相信，只要團結努力，最後一定能獲得勝利。年底懇請大家，一起支持「1+36」最強團隊，讓民進黨的市長當選、議員全壘打！