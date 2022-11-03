堅持信念！面對五十年沉痾未變的塭仔圳，新北市長侯友宜堅持「只要是對的事，我一定勇往直前」！因為他明白「今天不做，明天一定後悔」！侯友宜今(3日)在臉書分享大家共同寫下的紀錄，透過這支影片，一起見證新泰塭仔圳的蛻變。

侯友宜強調，推動城市發展的過程，不可能不得罪人，「只要是對的事，我一定勇往直前！」

「今天不做，明天一定後悔！」面對五十年沉痾未變的塭仔圳，侯友宜也堅持一樣的信念！現在大家已經共同寫下紀錄，透過這支影片，一起見證新泰塭仔圳的蛻變！