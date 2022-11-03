宇隆（2233）3日公布累計今年前三季合併營收26.1億元，年增3.01％，受惠旗下四大產業客戶保持良好的訂單需求，營業利益4.35億元，加上因新台幣貶值，認列匯兌利益1.92億元，稅後純益5.18億元，年增20.45％，EPS8.6元，高於去年同期的7.14元，繳出前三季獲利，已達去年全年九成的水準。

宇隆累計今年前三季汽車、自行車及其他類、工業自動化、醫療的營收比重，分別為65％、21％、8％及6％。其中，自行車及其他類的業績大幅年增16％，是消弭汽車產業客戶因大陸封城、車用晶片短缺等調整生產步調而拉貨力道放緩的市況。

宇隆表示，儘管受到原物料與運費成本墊高影響，但在營收規模放大的同時，仍致力落實優化生產效率、調整產品結構、嚴控各項成本費用等重要策略，是今年前三季營業毛利率、營業利益率，分別站穩33.08％及16.66％水準的主因。

展望2022年，宇隆維持審慎樂觀看法。宇隆說，由目前在手訂單出貨排程，如預期進度來看，自行車業務主要客戶因終端需求進行短期庫存調整，而放緩拉貨力道。

至於汽車業務方面，受惠於大陸延續針對新能源車下鄉、新車購置享有稅負減半的優惠政策，帶動品牌車廠與主要客戶在傳統暑休淡季後，有逐步拉升提貨力道，也積極與公司針對明年新車款訂單討論量產時程計畫，有助宇隆汽車類營運第四季表現回溫，創造今年全年整體營運，仍保持良好的成長動能。