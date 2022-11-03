「青年創新創意影展，記錄百工職人精神。」2022青年創新創意影展競賽邁入第二屆，去年首次舉辦大獲好評，今年有24件作品入圍，嘉義縣長翁章梁親自揭曉得獎名單並頒發首獎8萬元獎金，當拆開信封講出「得獎的是...」，他坦承與台下的青年團隊其實一樣緊張。翁章梁引用首獎《修行》當中的一段對白，鼓勵創作者「要往內求」，不管得獎與否都是外在給予的，只有從內在肯定自己才是可能走得長久。

2022青年創新創意影展競賽邁入第二屆，去年首次舉辦大獲好評，翁章梁也非常驚艷有許多優秀的作品出現，今年有24件作品入圍，他親自揭曉得獎名單並頒發首獎8萬元獎金，當拆開信封講出「得獎的是...」，他與台下的青年團隊其實一樣緊張。

評審團認為今年整體水準又比去年更好，首獎作品幾乎可媲美國家地理頻道或NHK節目，其他獲獎作品也有達到賣給Netflix的程度。翁章梁謝謝越來越多年輕人用影像記錄自己家鄉的故事，每顆鏡頭完整捕捉百工職人奮鬥的模樣，傳達出旺盛的生命力與感動，也能看見嘉義有那麼多不為人知的故事。

翁章梁引用首獎《修行》當中的一段對白，鼓勵創作者「要往內求」，不管得獎與否都是外在給予的，只有從內在肯定自己才是可能走得長久。非常期待嘉義的影展競賽，能發掘新銳影像工作者，除了將嘉義的美好記錄下來，未來在國內外各大影展也能看到來自嘉義的新星！