大陸汽車製造商「小鵬汽車」致力研發飛行車，採用的方式是在車子的頂部加裝一組8軸飛行器，在不久前的測試中，這輛2噸重的車子，確實成功起飛。

新阿特拉斯(New Altas)報導，小鵬汽車剛剛測試的飛行車，名叫AeroHT，這是一款電動車，而車頂上配備了折疊式的八軸飛行器系統，在收納時，看起來看是露營裝備組，在伸展之後，就是八軸飛行器吊掛著汽車，看起來頗為瘋狂。

在一年前，該公司提出的早期設計HT Aero 飛行超級跑車，看起來更為簡潔緊湊，在車體兩側伸出大直徑的電動槳葉，看起出非常漂亮和科幻。然而只要1具槳葉故障，這輛車就會難以挽回的翻滾並墜毀。因此新的設計轉換為8螺旋槳系統。

小鵬汽車在一年前的早期設計HT Aero，雖然很好看，但是安全性不足。(圖/小鵬汽車)

雖然看起來較為笨拙，但是夢想是一樣的：提供一款真正的飛行汽車。當駕駛在高速公路擁堵時，伸出飛行系統，在大家的驚訝目光中脫離車陣飛行而去。

目前設計飛行車的團隊不少，大多數的設計更重視飛行，因此較忽略陸地行走能，性能更偏向小型直升機；而小鵬汽車集團的設計則更像汽車。

Flying Car Test Vehicle Made Its Maiden Flight Successfully

剛剛試飛的AeroHT X3，重量1,936 公斤，採用電池動力，初次飛行不載人，飛行高度10公尺，並且盤懸了一段時間，總滯空飛行時間大約10分鐘。