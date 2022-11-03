民進黨台中市長候選人蔡其昌，繼外埔、龍井兩場行動派音樂晚會受到地方熱烈支持，3日晚間前往東勢客家文化園區，與市議員候選人蔡成圭共同舉辦「行動派音樂晚會」。蔡其昌表示，外公家在卓蘭，自己從小常常在卓蘭生活，爸媽都會帶他到東勢，所以從小對山城地區就很了解，這是小時候心中最美的地方。

「行動派音樂晚會」邀請立法委員何欣純、吳秉叡及青年後援會會長陳柏惟、苗栗卓蘭議員候選人陳春暖到場助講，以及知名藝人阿比百樂團、談靜、施文彬等與民同樂現場也超過千名鄉親參與，希望透過輕鬆的音樂藝文活動結合造勢，為今年選舉帶來不同面貌，吸引更多市民朋友了解行動派的願景與理念。

蔡其昌表示，外公家在卓蘭，自己從小也常常在卓蘭生活，爸媽都會帶他到東勢，所以從小對山城地區就很了解，這是他小時候心中最美的地方。這次參選台中市長，有誠意要一步一腳印跑遍全台中625個里，講了超過700場的座談會，所以3個多月來天天沙啞，相信天道酬勤，大家都會看到蔡其昌的努力與認真。

蔡其昌強調，未來當選市長一定會減輕市民的生活負擔，台中市國中、小營養午餐免費，興建8000戶的社會住宅，照顧更多年輕及租屋族群，絕對不會把社會住宅用地賣給財團，讓台中房價高漲，照顧小孩也要照顧長輩，我們會增加敬老愛心卡的預算、讓愛心卡的使用範圍更廣、額度更多，替年輕人一起照顧長輩。

蔡其昌承諾，東豐快速道路4年內一定要通車、活化山城觀光也協助農民行銷農產與農業發展，對於谷關、梨山也已經提出山谷燈光節、谷關三百的計劃，要讓谷關遊客人數倍增，達到300萬人次，讓山城所有鄉親有更好的生活。

市議員候選人蔡成圭說，首先感謝大家十幾年來對蔡成圭的支持，長久以來跟蔡其昌相處，了解蔡其昌的行動派、說到做到的作風，一定能夠帶給台中跟山城更好的發展，呼籲大家支持行動市長2號蔡其昌，也要集中選票支持3號蔡成圭，守護民進黨山城唯一一席。