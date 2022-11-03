受惠「升息、放款大增」兩大補丸，國銀2022年前九月稅前盈餘衝近3千億元，再創史上同期最高。金管會銀行局副局長林志吉3日指出，國銀獲利亮眼主要還是來自國內總分行稅前盈餘2136.1億元，較去年同期成長22％，而獲利動能主要來自「升息、放款增加」推升利息淨收益達4,472.9億元比去年同期多賺634.8億元。

2022年在俄烏戰爭、美國升息、股債震盪、防疫險拖累等內外夾擊的因素下，銀行業獲利相較壽險、證券期貨業亮眼。據銀行局統計，整體國銀今年9月單月大賺312.3億元，較去年同期成長24.2％，若時間拉長至前九月，整體國銀獲利達2,985.2億元、直逼3千億元大關，比去年同期增加289.1億元、年增10.7％。

林志吉分析，國銀賺近3千億元主要獲利來源來自三大塊：「利息淨收益」達4,472.9億元，比去年多賺634.8億元、「手續費淨收益」達1,438.1億元，較去年同期減少69.4億元、「投資與其他淨收益」為836.6億元，比去年減少115.8億元，「營業與備呆費用」為3762.3億元，比去年增加160.6億元。

林志吉指出，今年前三季的主要獲利引擎還是「國內總分行」賺2,136.1億元、年增率達22.0％、占比逾七成；「OBU」（國際金融業務分行）賺522.7億元、年衰退24.1％；「海外分行」賺315.7億元、年增36.1％；至於「大陸地區分行」表現最差，僅賺10.7億元、年衰退56.2％，獲利砍半。

林志吉表示，國內總分行增加，主要受到「數量、價格」影響，即「升息、放款餘額增加」帶來利息淨收益增加；海外來看，OBU減少166.1億元，主要是國際債券殖利率上升、還有俄烏影響造成金融資產評價損失增加。

而海外分行獲利較去年成長逾三成主要是來自「利息淨收益增加」，至於大陸地區分行主要因為「人民幣貶值」導致投資、其他淨收益減少，連二個月呈現虧損，都是人民幣問題，據統計，人民幣比8月貶2.94％。