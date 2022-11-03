中國汽車流通協會3日公布最新報告，10月大陸全國汽車終端銷量約為185萬輛，遜於此前預期。不過該協會對後市仍具信心，如果11月疫情形好轉，市場需求有望釋放。此外，11月臨近年底，廠家和經銷商進入銷量衝刺階段；同時，汽車購置稅減半政策實施進入尾聲，前期部分觀望客戶有望進場購車，整體購車需求將進一步提升。

二手車方面，9月大陸全國共交易148.52萬輛，年減5.72％。1～9月，全國二手車累計交易1,198.12萬輛，年減7.6％。

流通協會表示，10月雖處汽車消費旺季，但市場受疫情影響需求轉弱，多地經銷商無法開展促銷活動。此外，購置稅減半政策拉動的消費需求在6～9月已集中釋放，10月市場有效需求降低。

需求降低直接導致經銷商庫存增加。資料顯示，10月大陸汽車經銷商庫存預警指數為59％，較上年同期上升6.5％。流通協會透露，10月，全國汽車經銷商普遍存在客流量下滑、線索轉化成本高、新車價格倒掛等不利情況，同時供應鏈物流不暢也導致熱銷車型不足，訂單轉化為銷量時間延後，庫存有所增加。