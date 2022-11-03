全球商用置物設備廠益張（8342）3日公布今年前三季財報，前三季合併營收13.76億元，年增16.9％，雖毛利率18.1％，略低去年同期18.2％，但因營業淨利年增11.7％，稅後純益約2.05億元，年增125％，EPS6.1元，高於去年同期2.71元，前三季獲利及EPS，均創同期新高。

益張第三季合併營收3.9億元，年減7.9％，合併毛利率18.6％，高於去年同期17％，稅後純益6,359萬元，年增104.7％，EPS1.9元，高於去年同期0.93元。

益張指出，第三季受惠新台幣匯率貶值及原物料成本逐步下降，但高毛利率應用產品出貨時程，落於第四季逐漸恢復，因此，毛利率較第二季略微下滑。不過，營業外收益仍受惠新台幣匯率貶值，公司仍保存之前低成本的美元部位，因此，公司第三季有持續較大的匯兌益利。

益張指出，第四季營運有機會與第三季略為持平，目前仍持續在追蹤客戶調整庫存狀態。在新冠疫情逐步解封下，公司已展開新年度的拓展計畫，將持續深耕高附加價值應用領域的客戶及產品開發。

尤其，近幾年，益張在特殊金屬材質應用產品經營，在後疫情時代的生活習慣改變態勢下，有關的需求有較大的成長。至於特殊金屬材質應用產品，具有相對較高毛利率及相對較高銷售單價特性，將有助於公司後續的營運及獲利成長。