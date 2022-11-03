埔里鎮某里長候選人，贈送選民每盒100元的雞蛋；名間鄉某村長候選人，以每桌5000元菜色邀宴選民，兩人都涉嫌賄選，違反《選罷法》；南投地檢署檢察官偵訊後，分別諭知各1萬元、3萬元交保，涉嫌受賄選民則請回。

南投地檢署檢察官簡汝珊，3日指揮南投縣調查站，南投縣警局埔里、草屯、仁愛、信義及中興分局，台中市警察局第5分局，偵辦埔里鎮某里長候選人，涉嫌於今年9月間，分送市價100元雞蛋禮盒，向選區有投票權的選民交付賄賂，請求投票支持；包括里長候選人、選民、證人共14人到案說明，釐清案情。

檢察官鄭宇軒指揮南投警分局、南投縣調查站，偵辦名間鄉某村長候選人於今年10月，邀約該村有投票權選民到名間鄉某餐廳，以每桌5000元菜色，宴請選民，席間並請求選民投票支持，而交付不正利益；通知村長候選人、選民、證人共5人到案，查明案情。

主任檢察官李俊毅表示，買票賄選最高可判處10年有期徒刑，賣票也可判處3年有期徒刑，切勿以身試法，也請民眾勇於檢舉，因而查獲賄選者，可獲得最高500萬元檢舉獎金。