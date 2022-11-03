「鄉親大團結，讓小琉球大進步！」民進黨屏東縣長候選人周春米今(3日)一早八點就出發東港搭船前往琉球鄉，參加琉球新船運服務中心的啟用典禮，也在琉球鄉成立後援會，她喊出增進島嶼生活品質、促進觀光產業、維護農漁鄉親權益、保護海洋資源讓生態永續4大努力方向，拜託琉球鄉親大團結，讓小琉球大進步，成為屏東的驕傲。

「今天是11/3，選戰倒數23天！」周春米一早八點就出發東港搭船前往琉球鄉，參加琉球新船運服務中心的啟用典禮，隨後車隊沿街沿坡，環島掃街，向鄉親拜託，也到各宮廟祈福，一步一步，堅定又感恩！

周春米跟琉球鄉親報告，未來小琉球的發展，有4大方向繼續努力！

1. 增進島嶼生活品質

2. 促進觀光產業

3. 維護農漁鄉親權益

4. 保護海洋資源，生態永續

在2小時的環島車掃，周春米也看到許多正在興建的旅館、餐廳，還有充滿活力的遊客朋友，小琉球不僅是欣欣向榮的島嶼，更是充滿國際觀光潛能的島嶼。

周春米感謝屏東縣長潘孟安，她承諾會延續五星執政，也感謝校長洪美珠琉球鄉長參選人、後援會的會長和副會長、委員，還有顧問團的團長及顧問。未來縣政鄉政拚同路，拜託琉球鄉親大團結，讓小琉球大進步，成為屏東的驕傲！