「清乾隆青花花卉盤」因工作人員處理不慎，從高處摔落之故，當成裂成7片大小不均的碎片。(圖／故宮提供)

故宮文物「清乾隆青花花卉盤」因人員疏失而毀損，故宮院長吳密察3日晚間在公視節目《有話好說》透露細節，當時人員在整理文物時，為了修復錦盒一時不察，導致清乾隆青花花卉盤掉落地面毀損。

吳密察表示，文物毀損發生後將相關人員送考績會調查，經查確定是2名同仁作業疏失，當時一位同仁在整理文物時，從裝有6件文物的錦盒，先拿出4件，未告知其他同仁裡面還有文物，也未將錦盒扣上，結果另名同仁誤以為錦盒中所有文物已取出，才翻轉錦盒修復底部時，2個文物就從盒中滑落，該人員慌忙中只接住其中1件，清乾隆青花花卉盤則是掉落地面碎裂。

吳密察補充，導致文物摔落的同仁是記一大過，另一位則是申誡二次。考績會前天（1日）完成調查，自己已批閱懲處公文，就待程序公告，因此可以在節目中透露細節。

3日故宮公布行政懲處結果，依情節輕重懲處2位職員，1人因執行公務疏失，致文物有重大毀損，核予記一大過處分。另1人則核予申誠2次處分。