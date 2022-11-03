副總統賴清德訪問帛琉返國，希望未來更加的深化，未來的合作也會更加的廣。對於帛琉未來觀光產業的振興，大家有信心，一定可以逐步達到惠恕仁總統要求的目標。

賴清德指出，這次訪問團包含了幾個領域的專業人士，第一，是長期代表台灣對帛琉進行外交醫療工作的新光醫院集團，包括吳東進董事長、侯勝茂院長，以及新光醫院的醫療團隊。此次，新光醫院並且捐贈了遠距醫療的儀器跟設備。

第二，是肩負著未來要振興帛琉疫後觀光產業的台灣全國性、以及各縣市公會旅行商業同業公會的理事長或代表們，以及數家台灣大型的旅行社。

第三，是未來要協助帛琉，應惠恕仁總統的邀請，協助他們發展水產養殖漁業的專家學者及業者。

第四，是台灣國際棒球交流協會的黃思傑理事長，跟兩位家喻戶曉的職棒明星－陳鏞基及胡金龍，也到了帛琉，進行棒球的訪問、捐贈棒球球具及各項設備給帛琉的大聯盟，進行棒球的外交工作。第五，是負責未來回到國內之後，要進一步行銷帛琉的網路意見領袖及電台的負責人，還有這次參與訪問工作，辛苦報導的媒體朋友們。

他認為，因為這個訪問團有不同領域的專業人士，大家分工合作，全力以赴，完成了各項工作，深深獲得帛琉共和國惠恕仁總統的肯定，惠恕仁總統公開宣稱，台灣已經帶給了帛琉新的希望，同時也肯定此次的訪問成果。他公開讚揚訪問團打了一支滿貫的全壘打（grand slam ）。當我把記者辛辛苦苦報導的新聞，由外交部同仁連夜匯集成冊的採訪花絮，送給惠恕仁總統的時候，他高興的說，不僅僅是滿冠全壘打，是滿冠全壘打再加一分，由此可見他對這次訪問的歡迎跟感謝。

賴清德強調，台帛兩國透過這次的訪問，在連結方面勢必會更加的深化，未來的合作也會更加的廣。對於帛琉未來觀光產業的振興，大家有信心，一定可以逐步達到惠恕仁總統要求的目標。

他希望向國人同胞介紹帛琉共和國，帛琉真是一個美麗的國家，帛琉在國際上有一個美麗的稱譽，就是「純淨的天堂」，帛琉的天空又高又遠，白雲蒼狗，變化萬千，還有一望無際的天際線，他的海水是有不同層次的湛藍，上面又點綴著一顆又一顆如綠寶石一般的島嶼，自然景觀非常漂亮。