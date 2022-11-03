亞太地區專業金融媒體《Asia Insurance Review》舉辦第26屆「亞洲保險業獎(Asia Insurance Industry Awards，簡稱AIIA)」，10月31日晚間於新加坡舉行頒獎典禮，國泰人壽從眾多亞洲企業中脫穎而出，今年獲頒「最佳數位保險」及「最佳永續獎」兩項大獎，為亞洲唯一獲得兩項獎項、全台唯一結合綠色與數位雙重轉型 壽險公司。

今年國泰人壽以五環策略(ABCDE計劃)，奪得2022年亞洲最佳數位保險公司。五環策略(ABCDE計劃)分別從Agent、Business to Business、Customer、Data、ESG等全方位發展，以使用者為中心，在兼顧法令及資安前提下，帶給客戶嶄新的數位保險體驗。

專案聚焦在開創遠距投保「CVX泰好保」、首創團險數位化新格局「groupins＋」、首創個人化保險數位平台「自由配」、帶動商品及服務模式翻轉「風險分模型」並致力實踐ESG企業永續，成功串連起客戶、公司與業務員及社會之間的互動關係。

國泰人壽資深副總孫至德表示，國泰人壽一路走來，面對外在環境改變，積極擁抱數位轉型，連組織、文化都在轉；持續秉持「What if We Could」精神，正積極翻轉壽險業未來無限可能，致力打造新型態保險服務，帶給客戶與員工嶄新的數位體驗。

繼2021年榮獲亞洲保險業最佳永續獎的肯定，今年國泰人壽以「零碳營運轉型」和「低碳投資配置」的雙軌策略積極應對氣候變遷的風險與機會，展現金融影響力，再度蟬聯獎項。且國泰人壽響應金控母公司政策，成為首家承諾2030全台據點使用綠電、2050全面淨零碳排的台灣壽險業者。

在營運端以綠色職場(Green Workplace)、綠色能源(Green Energy)綠色房東(Green Real Estate)的3G行動，展開各項專案。今年第三季陸續在國泰人壽四處商業大樓導入綠電，同時透過與經濟部標準檢驗局共同研擬的綠色租賃方案2.0機制，提供承租戶綠電，降低其使用綠電之門檻，帶動產業共同邁向能源轉型。

在投資端以配置轉型(Green Capital)、氣候議合(Green Engagement)、綠電事業(Green Business)，以資金引導、驅動產業共同邁向低碳轉型，擴大參與國際倡議並持續深耕與企業之議合，如氣候行動100＋、CDP未回覆企業議合倡議、亞洲電廠議合倡議等多項國際氣候倡議活動，此外，國泰人壽亦積極執行股東會議案投票，支持「符合巴黎協議減碳目標」之氣候議案，樹立國泰人壽氣候金融最佳典範。

這次獲頒「最佳數位保險」及「最佳永續獎」，是對國泰人壽一甲子經營的肯定，面對瞬息萬變的世界，國泰人壽於60週年之際，提出「E．P．S」戰略，以「Elder Friendly友善高齡 X Protection First保障優先 X Sustainability永續實踐」建構策略藍圖，陪伴保戶一同追求人生的EPS。